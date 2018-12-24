全球熊市勢陷熊　專家︰明年會更差！

近月美股波動導致全球股市下插，更有多個股市陷入「見熊」，即股市指數自高位回落20%。外媒引述建銀國際研究部全球策略師Mark Jolley表示，明年股市會更糟糕。



他表示︰「我也想樂觀，但我實在看不到太多正面因素。明年將會更差，現在全球股市仍處於熊市的前半個階段。」Jolley認為，最大的風險在於信貸市場，並指由於美聯儲料在2019年再次加息兩次，公司將發現越來越難以償還債務。



他補充指，信貸市場的問題將會拖累股市，尤其對科技等高增長行業構成壓力。



瑞穗銀行經濟及策略主管Vishnu Varathan則表示，普遍而言，股市不容樂觀，因為聯儲局收緊貨幣政策意味著投資資金將減少。另外，企業也不可能用回購去撐股價，因為它們不知道股價何時會見底，入市就像「徒手接刀」。



華僑銀行財富管理副總裁Vasu Menon表示，中美暫緩互加關稅至明年3月，但之後會如何無人知道。他又指，貿易戰是主要的不穩定因素，國際貨幣基金組織亦是因此才下調明年經濟增長預測。他預期，貿易戰陰霾將繼續在未來幾個月對股市構成壓力。



Menon補充說︰「現在的股市的估值吸引，但現在入市要承受很大的風險，因為之後股市或會大上大落。」

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm