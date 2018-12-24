聯眾收購合併Black Ridge　周四復牌

聯眾(06899)公布，旗下整體電競業務及世界撲克巡迴賽(WPT)業務的重組及其相關附屬公司，將有關合併業務併入美國Black Ridge，以換取Black Ridge的股權。



交易完成後，Black Ridge將擁有AESWPT Hold co(即持有上述電競業務的權益公司)全部股權及全部經營資產及無形資產；公司將可獲得BlackRidge的代價股份(佔擴大後股權約27.15%；並為Black Ridge的唯一主要股東。



BlackRidge將承擔及償還該部分公司票據，此舉將導致本公司因交易合併減免債務3,500萬美元。集團指，合併事項有助解鎖合併業務的價值；強化企業架構；提供新資金來源；及提升企業及品牌知名度等。



公司將於12月27日上午9時正起復牌。



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