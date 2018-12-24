夜市UPADTES：道指曾跌穿二萬二關　港股ADR挫近300點

市場恐慌情緒加深，加上交投淡靜，道指跌幅擴大至逾450點，曾跌穿二萬二關，目前報22,021點，跌424點；標指報2,370點，跌46點；納指報6,227點，跌105點。恐慌指數VIX則飆至32.11，創2月9日以來新高。



市傳特朗普要撤換美聯儲主席鮑威爾，另外，美國財政姆紐欽向銀行摸底流動性，引起的憂慮。市場同時又要面對美國政府停擺的危機，兩黨對邊境牆預算談判仍存較大分歧，美國政府停擺或持續到1月份。種種負面消息都困擾美股，令指數愈跌愈深。



美股和債券市場將在聖誕節前夕提前收市，並周二假期休市。本周剩餘時間，美股與債市正常交易。但隨着許多交易員離場度假，預計交易量將會萎縮，市場波動性隨之放大。



港股ADR指數則報25,373點，跌278點。



另外，紐約原油期貨跌逾1美元或逾2%，最低報每桶44.52美元，創2017年7月來新低。布油則跌1.17%至每桶53.19美元。



【22:33】美股在「平安夜」只有半日市，雖然美國財長姆紐欽出招安撫市場，但道指早段仍低開195點，報22,249點，上周五(12月21日)步入技術性熊市的納指再挫54點至6,278點。



科技股繼續捱沽，亞馬遜再跌2.56%，報1,348.83點，社交網絡Facebook挫0.82%至123.88美元。



姆紐欽周日致電華爾街6大行舵手，並獲他們確認銀行有充足流動性。此外，他今日召開總統金融市場工作小組會議。不過，很多市場人士認為姆紐欽的做法可能適得其反，引起市場不必要的猜測或恐慌，令人懷疑是否出現一些尚未意識到的系統風險問題。



Robert W. Baird股票交易員安東內利指出，市場2011年、2015年及2016年曾出現拋售，但記憶中當時的總統未曾召見銀行舵手，擔心白宮今次誇大市場憂慮，犯下錯誤。



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