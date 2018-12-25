東方日報B2：強積金年內回報跌9%　人均輸近3萬元

今年環球股市跌跌不休，連累一眾「打工仔」強積金「輸大錢」。根據晨星(亞洲)截至本月20日數據顯示，今年香港整體強積金平均下跌8.97%，若按截至9月底強積金總淨資產值約8,583億元計算，不計入其後新供款，平均每名「打工仔」帳面虧蝕近3萬元。



回顧今年香港整體強積金表現，回報最理想的是1月份，平均上漲4.35%，可惜之後無以為繼，2月及3月分別下跌2.94%及1.31%。到10月份「股災月」再度急挫，當月整體強積金平均下跌5.63%。



雖然11月收復部分失地，惟12月再度下跌，截至本月20日為止，香港整體強積金平均下跌3.33%，平均每名「打工仔」帳面虧損10,096元，全年人均則輸逾2.7萬元。12月表現最差的強積金組別則為美股基金，下跌10.28%，其次是日本股票，跌7.64%，港股基金跌幅相對較溫和，12月僅下跌3.58%。



全年計，除美股基金之外，其餘股票基金均下挫超過一成。其中，亞洲股票(不包括日本)暴瀉18.02%，日本股票下挫16.57%，中國及大中華股票及歐洲股票均下跌超過15%，環球股票及香港股票則雙雙跌超13%。



雖然今年股票基金表現欠佳，惟卓佳管理集團業務總監鍾建強表示，承受風險能力較高的「打工仔」，依然可選擇具長遠增長潛力的股票基金，例如亞洲及中國股票基金。趁跌市以平均成本法儲平貨，博之後回升，但提醒要保持高心理質素，不要一驚就沽。



至於臨近退休或風險承受能力較低人士，若符合特定保證條件，他認為可選擇保證基金或軟性保證基金。不過，他不建議「打工仔」現時追入債券基金，一來加息周期未完結，而且在經濟有轉弱風險下，發債機構違約風險會增加，不利債券基金表現。



他又說，由於預期明年市況會繼續波動，建議「打工仔」在強積金投資組合上採取謹慎的策略，而且強積金是一種以平均成本法、定時定額為退休生活作準備的長期理財工具。「打工仔」不宜捕捉短期市場波動以圖利，應該要按照自己的長期理財目標及風險承受能力，來部署個人投資組合。



星展銀行(香港)財富管理高級投資策略師李振豪則表示，明年上半年投資環境仍然較波動，美股追跌機會高，在中美貿易摩擦及美國兩次潛在加息的因素影響下，「打工仔」部署強積金投資組合時宜分散投資，建議平均分配股票及債券的比例，偏向保守的「打工仔」可考慮選擇防守性較強的債券，部分亞洲區的債券回報達5厘。



不過，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，明年環球市場前景依然不明朗，即使債券亦然，因此沒有理由「瞓身」保本型或債券型基金，應分散投資於不同資產類別。

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