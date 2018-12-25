美股暴冧！道指收市瀉逾650點　標指陷入熊市

美國股市在周一(12月24日)平安夜僅半日市，三大指數收市大幅受挫，創史上最差聖誕節前夜表現。道指以全日最低位收市，報21,792點，跌653點或2.91%；標指收報2,351點，跌65點或2.71%，自高位回落約兩成，技術上陷入熊市；納指收報6,192點，跌140點或2.21%。



大眾消費股領市下挫，運動品牌Nike全日跌5.9%，為道指表現最差的成分股；強生公司收跌4.1%；蘋果公司急跌2.4%，收報146.83美元，總市值跌至不足7,000億美元。



美國總統特朗普似乎認為聯儲局要為跌市負責。他周一在社交媒體上砲轟，美國經濟唯一的問題就是聯儲局，指該局對市場沒有任何感覺，亦不了解貿易戰的必要，抑或是強美元，或民主黨就邊境圍牆所涉及的政府停擺問題。



他續說，聯儲局就像一個強大的高爾夫球手，卻因為沒有接觸，無法推桿而不能得分。



特朗普此前已經多次批評聯儲局，甚至有傳他近日多次私下表示希望撤換聯儲局主席鮑威爾。不過，白宮顧問們警告，一旦鮑威爾被炒，將導致市場災難。



另邊廂，美國財政部高級官員表示，並未對市場流動性感到擔憂。



美國財政部長姆紐欽周日致電華爾街6大行舵手，並獲他們確認銀行有充足流動性。此外，他周一會召開總統金融市場工作小組會議。



不過，很多市場人士認為姆紐欽的做法可能適得其反，引起市場不必要的猜測或恐慌，令人懷疑是否出現一些尚未意識到的系統風險問題。

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