中國經濟：盛松成指目前搞匯改弊大於利　「守七」很重要

人民銀行參事盛松成接受內地傳媒訪問時表示，明年經濟面臨壓力，不過增速逐步企穩，不必對明年經濟過於悲觀。



貨幣政策方面，他預期將仍穩健，不會「大放水」，否則資金可能又流到房地產等領域。當局要管住資金流向房地產和在金融內部空轉，金融嚴監管和房地產調控是必要的。同時，不主張全面下調利率，降準則存在空間。



而目前如果搞匯率機制改革，可能弊大於利。目前人民幣「7關」很重要，如果跌破關鍵點位，穩定匯率付出的代價會更大，也不利於目前國內外條件下，中國經濟的穩定和發展。



他又指，單單靠貨幣政策並不能推動經濟增長，一定要積極的財政政策相配合。財政政策主要有兩方面：減稅和增加投資。故預料明年赤字率會比今年高，可能會到3%左右，今年定的目標是2.6%。



至於出口方面，今年出口量較低，明年情況不太好說，不過相信貿易摩擦不會太嚴重，因為這對雙方都帶來損失。

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