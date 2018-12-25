【聖誕響喪鐘】日經指數跌穿二萬關　急瀉4%「陷熊」！

美股平安夜遭血洗，道指挫逾600點近3%，標普進入熊市。美匯指數回至96.6水平，美元兌日圓跌至110.2，為8月下旬以來最低水平。



日本日經225指數低開1.9%，報19,785.43點，為2017年9月以來首次失守2萬點關，其後跌幅迅速擴大至逾4%，挫809點低見19,356點；自10月2日高位24,270點計，累挫逾2成，亦陷入熊市。



東證指數「陷熊」後，最新下挫逾4%，跌穿1,425點，創2016年11月以來低位。



分析師指，全球股市暴跌下，日本很難獨善其身，外資大手抛售日股；日圓強勢更令沽壓加劇。目前日圓對美元已經連續8天上升，今個月累漲3%。



美國財長姆紐欽倉促召集金融監管高層於周一開會，反引發猜測及恐慌。此外，1年與2年期美債孳息率也出現10年來首次倒掛。



個股方面，富士康及Sharp計劃為中國珠海晶片項目投資90億美元，Sharp股價挫逾6%。軟銀挫逾5%，公司旗下科技基金Vision Fund向Grab投資10美元。



南韓及澳洲聖誕節假期，金融市場休市。

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