聖誕節環球金融急劇動盪！熊縱處處　圓匯見110　布油見50

美國財長姆紐欽聖誕前夕安撫市場失敗，其召集金融監管高層開會的舉動，反而加劇投資者的緊張情緒。



消息指，在財政部周日(23日)宣布將召開金融監管高層會議前，姆紐欽並未與總統特朗普明確說過這個決定，而之前就市場流動性問題向國內六大銀行高層諮詢之舉，也沒有與特朗普溝通。



報道指，這兩項行動觸動了投資者緊張的神經，加劇謹慎情緒。而特朗普平安夜發文再炮轟聯儲局，稱其是美國經濟面臨的「唯一的問題」，進一步加重市場擔憂。



周一金融市場急劇動盪，標普500指數在動盪不安下收跌2.7%「進入熊市」。美元大跌，圓匯急漲至110關口；紐約油價跌破每桶43美元；布蘭特原油低見50美元。



分析指，貿易戰持續，借貸成本進一步上升和全球經濟增長放緩，美國政府關門看來勢持續到1月份，均加重經濟可能陷入衰退的恐懼。



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