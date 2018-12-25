A股快報：滬綜指跌穿2500關　航空股逆市升

滬深3大指數齊跌逾1%。滬綜指失守2,500點關，最新跌40點或1.6%，報2,486點；深成指跌145點或1.96%，報7,247點；滬深300指跌46點或1.54%，報2,991點；創業板指跌24點或1.93%，報1,259點。



板塊方面，陶瓷、紡織機械、環保及傳媒娛樂股跌逾3%；鋼鐵、金融及石油股跌逾2%。



國際油價下挫，對油價敏感的航空股逆市向好，華夏航空升逾3%；中國國航及吉祥航空升逾1%。



【09:27】A股快報：全線挫約1% 石油及水泥股領跌

聖誕節假期，港股休市。美股平安夜暴跌，滬深股市低開。滬綜指低開23點或0.91%，報2,503點；深成指低開83點或1.14%，報7,308點；滬深300指低開31點或1.03%，報3,006點；創業板指低開15點或1.18%，報1,269點。



板塊方面，塑料製品、石油、次新股、環保、水泥及家具股齊跌逾1%。金融、電力、交通運銷及玻璃股亦受壓。



長園集團跌近10%，公司獨立董事稱有理由判斷公司和鷹原存在業績造假嫌疑。



大冶特鋼停牌，公司擬向泰富投資等購買興澄特鋼控股權。



海航基礎因終止與關聯方資產交易，取消12月27日臨時股東大會，股價跌1%。



海航科技跌0.69%，其與有關方商談出售英邁國際或者合作的可能性。



同仁堂兩藥店因管理混亂等違規問題被北京市醫保局處理，股價跌1.43%。



五礦發展子公司擬與力拓集團簽訂204萬噸鐵礦石採購合同，惟股價跌0.29%。



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