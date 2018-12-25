中國全面實施市場准入負面清單制度　特殊情況可啟動限制

內地官媒報道，發改委、商務部25日發布《市場准入負面清單（2018年版）》，標誌中國全面實施市場准入負面清單制度。



清單主體包括「禁止准入類」和「許可准入類」兩大類，共151個事項、581條具體管理措施，與此前的試點版負面清單相比，事項減少了177項，具體管理措施減少了288條。



發改委表示，市場准入負面清單制度全面實施後，為應對中國經濟運行可能出現的潛在風險，保留了對特殊情況下啟動市場准入限制的權限，明確因特殊原因需採取臨時性准入管理措施的，經國務院同意，可作為特別事項條款，實時列入清單。



下一步，中國將着手建立市場准入負面清單動態調整機制，在市場准入負面清單之外，不得對民營企業設置不合理或歧視性的准入條件，不得採取額外的准入管制措施。



2016年3月，中國制定《市場准入負面清單草案（試點版）》，在天津、上海、福建、廣東4省市先行試點。



2017年，試點範圍擴大到15個省市，在認真總結試點經驗基礎上，形成了2018年版負面清單。









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