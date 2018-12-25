利率市場發警告！日本10年期國債孳息率跌至零

日本10年期國債孳息率2017年9月以來首度跌至0%，反映全球股市跌勢不止，美國政治動盪刺激避險資產的需求。據Japan Bond Trading，日本10年期國債殖利率跌4個基點至0%；日經225指數跌破2萬點大關。10年期孳息率曾在10月份攀上高點0.155%。



Nissay Asset Management駐東京固定收益投資部門總經理Eiichiro Miura指出，這以說這是大事，因具有象徵意義；這或許是利率市場發出的警告，日本央行試圖讓政策正常化的努力，可能會停滯不前，具體要取決於全球經濟此後的表現。



由於全球經濟放緩的擔憂加劇，全球債券市場反彈。即使日本央行在12月14日的例行操作中，進行6月以來首次減少購買5至10年期債券，日本國債孳息率過去幾周仍在下降。



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