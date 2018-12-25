二手成交：碧荔臺低層戶　半年劈價兩成沽

利嘉閣地產分行經理陳漢白表示，薄扶林碧荔臺低層D室單位錄得二手成交，該單位實用面積約873方呎，建築面積約1,015方呎，為三房兩廳連一套房間隔。



原業主於6月上旬放盤，歷經逾半年時間，由1,850萬港元起不斷減價，累劈近417萬元後，終獲買家以1,433萬元承接，減幅逾20%，折合實用面積呎價約16,415元，建築面積呎價則約14,118元。該成交價貼近市價，參考對上一宗成交為5月份，同樣為低層單位，當時以約1,400萬元易手。



據了解，原業主於2013年5月，斥資1,170萬元購入上述單位，現轉售帳面可獲利約263萬元，升幅逾兩成。



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