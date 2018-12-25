港股格局：莊太量料美日股市下跌　對恒指影響有限

對於全球股市近期骨牌式下跌，最新的是日經平均指數於聖誕節(25日)加入熊市行列，香港中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，雖然美股及日股下跌，但對從三萬三點水平調整至今的港股相對影響有限，近期美股下跌，翌日港股有時反彈便可見兩者相關性很低。



他認為，除非美股暴跌到拖累亞洲經濟，即不少亞洲企業的資金鏈受到影響，屆時香港受到一定衝擊，才有可能重演2008年金融海嘯的覆轍，但他觀察日本及東南亞經濟狀況，應該較10年前為佳，亞洲(除中國)出現經濟危機的機會似乎不大。



中國社科院預測明年內地經濟增長達6.3%，莊表示，中國經濟下行是大趨勢，當經濟總量增至某一規模，增長放慢是正常，再者，近期經濟出現問題的根源並非全是中美貿易摩擦的作用，因為出口仍未真正受影響，就算有影響亦只是心理層面。



他覺得影響內地經濟的主要因素是去槓桿政策，令很多企業資金周轉不靈，而經濟不明朗又削弱居民的消費意欲，政府應該做的是紓緩企業資金狀況，透過減稅降費等刺激措施，刺激內需則可通過減低居民入息稅，而中央亦擬推出有關的穩經濟措施。



至於香港經濟，他認為香港經濟體量細，稍為有一定數目的內地遊客訪港，經濟便不會太差，事實上美國今年連番上調息口，但港息未同步跟加，可見香港資金仍有硬需求，即使明年聯儲局如期加息(加息兩次)，香港資金面仍有一定緩衝。他更樂觀指出，港股及港樓從現水平往下調的空間有限，他舉例，近日觀塘一個新盤以低於市價兩成推出，市場有不錯承接，故他認為樓市兩成調整應該接近調整期的尾聲。



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