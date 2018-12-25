港股格局：張智威料聖誕節後復市勢危

日本股市隨美股重挫而暴瀉，日本日經225指數在聖誕節快「落」逾千點，更跌破20,000點重要關口，自10月2日高位計累挫逾兩成，急速陷入技術性熊市。分析相信，港股周四(27日)復市勢危，繼續大受外圍市況拖累。



信誠證券聯席董事張智威表示，繼日本東證指數上周在技術走勢上轉入熊市之後，周二(25日)日經225指數亦「見熊」，料對近日交投淡靜的港股產生負面影響。他估計，恒生指數在聖誕節兩日假期後復市，將面臨新一輪跌勢，惟周四單日跌幅不會太過分去到800至900點，始終近期往績而言，港股跌幅亦較美股溫和，目前會觀察恒指於25,000點能否守穩。



儘管港股短期跌勢難免進一步加深，但張智威對中長線港股看法仍保持樂觀。他續指，現時正值基金經理放假檔期，不排除跨年後有進取投資者趁低位「撈貨」，積極為新一年投資組合部署。



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