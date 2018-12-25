樓價UPDATES：麗城花園呎價跌穿1萬

時值聖誕節長假期，加上臨近年尾，各區交投冷清，業主進一步減價求售。荃灣麗城花園有海景三房戶錄大劈價，實用呎價9,615港元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區

●薄扶林碧荔臺低層D室，實用面積約873方呎，為三房兩廳間隔，原業主於6月上旬放盤，歷經超過半年時間，由叫價1,850萬元不斷減價，累劈近417萬元後，終獲買家以1,433萬元承接，減幅逾22%，實用呎價約16,415元。



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九龍區

●鑽石山鑽嶺低層C室，屬一房間隔，外望公園景，實用面積223方呎。業主以約1.3萬元放租，議價後減至1.2萬元租出，實用呎租約53.8元。



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新界區

●荃灣麗城花園3期2座低層E室，實用面積728方呎，屬三房一套間隔，向東南享海景。原業主叫價約880萬元放售單位超過半年，期間累減價約兩成，日前終獲區內客斥資700萬元承接。



●天水圍居屋天盛苑A座中層10室，實用面積597方呎，屬三房兩廳，原業主累減價25萬元，以第二市場成交價445萬元易手，實用呎價7,454元。



●大圍聚龍居10座高層C室，實用面積736方呎，屬三房套連工人套間隔，享東北開揚景。原業主於5個月前叫價1,250萬元連車位放售，新近獲換樓客以1,100萬元承接單位(不連車位)。



●粉嶺逸峰5座低層A室，實用面積616方呎，為三房一套間隔，附設平台。原業主叫價750萬元放售，經議價後減價約70萬元或約9%，最後以680萬元獲買家承接。

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