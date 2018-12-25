華為︰擬斥20億美元建構產品安全體系

內地媒體報道，華為董事長梁華接受訪問時表示，該公司目前簽署了26個5G商業合約，5G基站商用發貨數量逾1萬個。



對於全球各國對華為產品安全疑慮升溫，他回應指︰「安全問題應回歸技術」，又指該公司將投入20億美元，構建全流程的產品安全體系。



業務方面，梁華稱公司在德國的業務一切正常；亦在法國積極參與5G建設；在日本投標5G營運商及參與實驗局測試。至於在新西蘭，當地政府對營運商的5G方案有不同意見，但監管流程尚未完結，當地的客戶表示與政府繼續溝通，與華為合作保持不變。



他又稱，華為將繼續堅持合規營運，嚴格遵守業務所在國的所有適用法律法規，包括聯合國、美國和歐盟適用的出口管制和製裁法律法規。

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