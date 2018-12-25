Apple市值蒸發逾3千億美元　iPhone內地史上最大劈價！

外媒報道，在iPhone XS系列3部新機推出僅僅3個月後，蘋果公司(Apple Inc.)在其中國官網推出折扣換購活動：iPhone XR 4,399元(人民幣 .下同)起，iPhone XS僅6,599元起。以抵銷的折扣計算，這也是Apple進入中國市場以來，推出的最大優惠活動。



Apple周一股價跌破150美元，收報146.83美元，跌2.59%，最新市值由高位1萬億美元跌至6,968億美元，蒸發逾3,000億美元。



iPhone XR官方售價原為6,499元起，iPhone XS售價8,699元起，這意味着消費者憑手中的舊手機最高可獲折扣2,100元。



對於折扣價格的標準，官網提示，價格取決於所折扣iPhone的機型和狀況，需要自行備份所有數據，Apple不對任何文件或數據的丟失負責。Apple中國官網上提供鏈接，以方便用戶計算舊手機能折扣的價格。



以一款購於2015年的iPhone 6s（64G)記憶體為例，經官網計算得出，可以折扣735元。要知道。值得一提的是，iPhone 8P（64G）儘管官網顯示可以折扣2,680元，但在實際購機時候，只能按最高標準折扣2,100元。



要注意的是，用戶必須到Apple中國零售店才能夠享受折扣優惠。此外，Apple中國官網標出優惠的結束日期為2019年1月31日。



根據統計數據，在中國市場，iPhone XS Max在10月銷量達90萬部，於10月26日開售的iPhone XR則在當月剩下幾天獲得11萬部的銷量。

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