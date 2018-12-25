無敵性價比搶客！傳小米5G手機僅售1830元人幣

內媒報道，今年小米第三季海外收入增長率達到112.7%，在總收入中的佔比已經達到43.9%。可以看出，海外市場對小米而言，重要性不斷增加。



為了乘勝追擊，據悉，小米可能在明年打造一個5G全新的廉價手機產品，不僅配置更好，而且價格也會更加實惠。根據圖片和參數可知，採用了2800W+2300W像素的雙攝，功能支持激光對焦，可以更快更準確的對焦，並且在低光下可以拍出顏色更準確的照片，對焦速度為276毫秒，甚至比人眨一下眼還要快。



該款手機最大亮點是很薄，其4.83毫米的機身，而整體尺寸相當理想是6.2英寸，採用防磨的玻璃材質、前方設置AKG立體聲揚聲器、支持IP68防水等級。此外，該機的屏幕解像度高達5640×3080像素，三邊窄邊框寬度僅1mm上下。



外觀設計方面，該機使用現在流行的M字屏和搭配屏下指紋識別技術，顏值極高。據稱它搭載了頂尖的5G基帶版本驍龍730晶片+512GB可擴展容量，性能參數完全不輸最頂尖的華為P20 pro旗艦手機。據悉該機的售價或1,830元人民幣起，預計是明年最便宜的5G手機之一，性價比明顯比華為、魅族、三星、oppo等更高。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

