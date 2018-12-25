國產品牌難在台灣站腳　王老吉照樣失手！

「王老吉」？我細細個已經聽過呢個名喇！呢位中國大陸涼茶大佬去年首間旗艦店進駐台北後，隨即擴張咗7間分店，包括桃園、台中、高雄等地，仲擁有90名員工。不過，根據BBC嘅報道，因為擴展速度太快，今年十月開始出現欠薪情況，短短一年，就出現經營困難。



傳統嘅王老吉一般都係罐裝形式包裝，但係台灣呢度開嘅「1828王老吉涼水鋪」係以台式手搖杯方式售賣，好似平時飲開嘅珍珠奶茶包裝咁，係為咗配合當地嘅茶飲潮流。



但有「1828王老吉涼水鋪」嘅員工就向台灣媒體爆料話，公司今年九月起就開始欠薪，仲積欠員工保險費用，點解會咁嘅呢？



據BBC引述台灣財經專家孫慶龍分析，中國大陸嘅餐飲要進駐台灣似乎有啲難度，必須了解兩地消費者飲食習慣嘅不同。即使有啲餐廳喺中國大陸好受歡迎，但喺台灣唔見得會成功，就例如中國大陸好出名嘅「俏江南」川菜餐廳，2012年進駐台北開分店，但只係兩年幾就黯然離場。



再講，目前台灣「手搖飲品」市場競爭激烈，根據台灣財政部統計，台灣嘅飲料店超過兩萬家，2016年營業額更達491億新台幣（約125億港元），按年升3.9%，預計今年營業額將能突破500億元新台幣（約127億港元）。睇嚟王老吉要取一蓆位真係唔係咁易啊！

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