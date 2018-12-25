任天堂社長：業務核心或不再是家用遊戲機

日媒報道，日本遊戲公司任天堂(Nintendo)曾打開全球遊戲市場，但是，與硬紙板聯動的新款遊戲軟件「任天堂Labo」銷售低迷，在智能手機遊戲方面也慢人一步。任天堂曾經的創新力衰退了嗎？



對於任天堂曾推出多款遊戲機和軟件，但是有成功也有失敗。任天堂新任社長谷川俊太郎接受日媒訪問時表示，因為是娛樂業務，有成功有失敗也是正常不過的事。公司最重視的是為全球顧客提供未曾體驗過的獨特玩法，這是作出經營判斷的唯一標準。



他並稱，希望公司的開發人員不要太在意「失敗了怎麼辦」。他形容自己最主要的任務是營造可以發揮能力的環境。因為他本人不是專業的開發人員，所以將開發一線交給能分辨出遊戲好壞、值得信賴的負責人。



至於放權給一線會不會變成放任呢？谷川俊太郎指，徹底放手不管是不負責任的。他花了很多時間和開發負責人溝通。關於世界上的技術進步和任天堂應該前進的方向，他甚至是在理解了開發負責人想法的背景後才最終作出決定。



市場分析憂慮，任天堂有沒有陷入遊戲機過於成功，而難以再有創新？谷川俊太郎表示，並非只拘泥於遊戲機。公司現在認為打包提供「Nintendo Switch」等自主開發的遊戲機和遊戲軟件才是提供符合任天堂風格娛樂內容的手法，不過技術進步也在繼續。為了提供符合不同時代需求的獨創娛樂內容，公司將靈活思考甚麼才是最好的手法。



他透露，從長遠來看，任天堂業務的核心可能從家用遊戲機發生轉變。靈活性和獨創性同樣重要。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm















