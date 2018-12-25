網上潮牌借名人賣衫　去年生意6倍增長！

Fashion Nova正成為網上最潮服飾品牌，喺IG有超過1,370萬個追隨者，包括Cardi B、Kylie Jenner等名人。



金融服務公司派傑(Piper Jaffray)近期有關年輕人消費習慣嘅調查發現，Fashion Nova已成為佢哋第六大最喜歡網站，打低咗Adidas同埋Forever 21。而喺上年，其網站亦係搜索引撉上最熱門嘅搜尋品牌，Gucci同LV都唔夠佢Hit。



網站以售賣緊身連衣裙同高腰褲出名，價錢實惠之餘，亦可着到有性感名星嘅味道，難怪成立咗短短5年就大受歡迎。佢哋有唔少商品20到50美元（約156至390港元）就有交易，當然也有些貴啲嘅裙要300美元（約2,340港元），但相比名店依然平一截。



有趣嘅係，佢哋嘅生意由實體店開始，早喺2006年於美國加州開咗第一間實體店。到2013年才建立Fashionnova.com網站，原意係透過擺一啲熱賣衣服款式上網，吸引買家興趣。然後創辦人發現由名人示範穿上佢哋啲商品係一項極佳嘅宣傳，之前更試過名人一個帖子，就可增加多5萬美元（約39萬港元）生意，都咪話冇效！公司去年以6倍的速度增長，並已錄得盈利。

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