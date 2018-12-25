深度解構：股市暴冧只是開始！「八大政治風險」勢衝擊全球經濟

平安夜美股暴瀉，聖誕節(25日)日本股市亦陷熊，明年股市前景更不容樂觀。惟除了金融市場危機外，有外國傳媒亦統計了明年或對世界經濟造成打擊的「八大政治風險」，這些風險有機會成為全球經濟下滑的導火線。



1.【貿易戰】

外媒分析指，如果說美國民主黨及共和黨在一件事上有共識的話，那必定是對中國崛起的戒心​​。美中經濟與安全審查委員會(U.S.-China Economic and Security Review Commission)曾表示，來自中國的風險包括科技供應鏈威脅、軍事擴張、阻礙對北韓的制裁等。



雖然早前在二十國集團(G20)峰會上，中美兩國在貿易方面暫時達成「休戰」協定，惟兩國仍可能會進入長期的經濟冷戰。



2.【法國】

歐洲政治局勢充斥不明朗因素，繼較早前意大利財政預算危機後；法國的「黃背心」示威對亦該國總統馬克龍及其政府造成嚴重打擊，恐會拖累明年財政惡化。



馬克龍為了平息示威而暫停上調汽油稅，並推出一系列紓困措施，如增加最低工資等。該國總理菲利普表示，預計未來一年的財政赤字將佔GDP的3.2%。然而，這個數字超出了歐盟限制的3%，意味法國或會如意大利一樣，與歐盟就財政預算問題拉鋸。此外，馬克龍的民望亦陷入低谷，恐會影響其後續施政表現，甚至波及經濟。



3.【英國脫歐】

英國內部對是否接受脫歐協議仍未有定案。有分析指，如果英國決定無協議脫歐，到2030年GDP將比留在歐盟低約7%。



4.【美國民主黨控制眾議院】

美國聯邦政府於聖誕期間陷入局部停擺，起因是總統特朗普主張的美墨邊境圍牆撥款草案，在參院陷入僵局。



值得注意的是，美國民主黨已在今年中期選舉後掌控眾議院，意味日後可能會導致更多衝突，更可能會令政府停擺成為常態；民主黨控制的眾議院甚至會試圖啟動彈劾特朗普。



5.【各國選舉】

明年將會有幾個大型新興經濟體舉行選舉，包括阿根廷、印度、印尼、南非和尼日利亞，選舉結果對其政策立場及市場穩定具有深遠影響。



6.【石油】

國際油價接連下跌，美國的中東政策成為市場焦點，該國與伊朗、沙特阿拉伯的關係也將成為關鍵。此外，石油輸出國組織(OPEC)及其盟友對於減產的態度也十分重要。在各種不穩定因素繚繞下，料明年油價會進一步波動。



7.【亞洲局勢】

雖然北韓與美國關係改善，但東亞局勢仍存風險。美國增加對台灣的支持，及計劃加強在南海的自由航行演練，或加劇與中國發生衝突事件的風險。



8.【恐怖主義襲擊】

極端主義及恐怖主義襲擊或會是明年的「黑天鵝」(即以往很少或從未發生，但卻造成很大影響的事件)。英國皇家國際事務研究所(漆咸樓)主管Robin Niblett表示，他擔心的最大風險並非某個國家，而是嚴重的恐擊。



根據馬里蘭大學國家恐怖主義和反恐研究聯合會數據顯示，2017年發生10,900宗恐怖襲擊事件，造成26,400多人死亡，但襲擊事件的數字已經是連續第三年下降。

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