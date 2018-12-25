【產經專題】內地車企銷量明年料零增長　市佔恐遭蠶食

中國汽車市場恐告別高增長時期！中國汽車工業協會預測，2019年內地汽車銷量將無增長，全年銷量為2,800萬輛，與今年持平。惟有分析認為，外資豪華車料可「逆市」增長，甚至蠶食中國自主品牌汽車市場份額。



內地消費者對汽車的需求明顯減少。國家統計局公布，11月汽車類零售消費按年跌10%至3,459億元人民幣(下同)，連續6個月負增長。另外，據中汽協資料，今年首11個月內地乘用車累計銷量2,147.8萬輛，按年跌2.8%，自2000年以來首見按年倒退，國產自主品牌銷量更按年跌23.3%。



中國汽車市場目前主要分為三大品牌定位，以寶馬、奔馳及奧迪為首的豪華車；與外資車廠合作的主流合資車；以及中國自主品牌。據中國乘聯會數據，今年合資車及自主品牌車銷量雙雙下跌，惟豪華車銷量仍錄得按月及按年增長，首11個月銷量按年增逾13%至179.64萬輛，整體市場份額亦增至8.9%，而2017年市佔率僅為7.4%。



滙豐證券引述調查指，隨着內地消費者「重質不重價」，自主品牌銷情降溫，預料未來3年高端及豪華車品牌銷量增長將介乎8至14%，未來高端汽車品牌將持續增加市場份額，而大眾汽車品牌增長率則會「跑輸大市」，市佔率亦會被蠶食。



【交銀國際仍睇好吉汽】

交銀國際汽車行業分析師陳慶表示，豪華品牌銷量料會領跑整體乘用車市場，但在行業景氣欠佳下，或導致明年豪華品牌車廠加大折扣及盈利能力下降。過去幾年在汽車購置稅等政策刺激下，市場已提前消耗購買力，加上過去支撐內地車市銷量的低端運動型多用途車(SUV)需求已放緩，將拖累未來幾年乘用車銷量增長，預期明年銷量按年跌2.6%，整體行業盈利及利潤率料會受壓。



惟他認為，自主品牌仍有市場，主要是豪華車起步價至少要30萬元以上，合資品牌車種亦需20萬元水平，相信國產車不會全面被搶走生意。



交銀國際維持汽車行業「同步」投資評級，並將吉利汽車(00175)列為行業首選，理由是相信吉汽後續新車型和「領克」品牌貢獻，將可支撐明年盈利增長，公司亦有望在行業整合中提升市場份額；並建議「沽售」長城汽車(02333)。



然而，志昇証券研究部董事麥嘉嘉看淡汽車板塊，指中國持續開放汽車市場政策下，包括下調進口車關稅等均對國產車不利，即使部分豪華車經銷商股份如廣匯寶信(01293)、永達汽車(03669)及中升控股(00881)等，理論上應可受惠於關稅下調，惟汽車消費與經濟環境有極大關聯，今年首三季約四成汽車經銷商錄虧損，預期明年汽車股走勢仍是反覆偏軟，建議投資者不應長線持有相關股份。



【新能源車難撐起市場】

事實上，中國去年已連番出招迫使車企發展新能源車。麥嘉嘉承認，新能源已成為汽車行業未來發展趨勢，惟目前新能源車仍有結構性的問題，包括充電樁等配套設施未完善。相信短時間內新能源汽車亦難成為新購買熱潮支撐整個車市。





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【合營持股寬限 華晨中國最危】

中國今年加快開放內地汽車行業，在四月宣布逐步放寬外資車企持股限制，7月下調進口車關稅至15%。券商認為，進口車與國產車將加劇競爭，依賴合資企業的車企料前景堪憂。

本港上市的中資車企中，除吉利汽車(00175)外，幾乎都與外資合組公司。華晨中國(01114)與長城汽車(02333)均與寶馬合作，長汽主要合作生產新能源車。北京汽車 (01958)分別與德國戴姆勒及韓國現代汽車成立合營公司。廣汽集團(02238)則與日資車企如本田、豐田及三菱汽車等合作。東風集團(00489)與本田、法國雷諾汽車及瑞典富豪集團合作。



發改委宣布將對外資車企股權限制「鬆綁」後，德國寶馬10月增持與華晨在內地的合營公司股權至75%，成為首間在華取得「絕對話事權」的外資車廠。華晨股價隨即暴瀉，截至12月24日，華晨今年累瀉達72%。



券商大和資本表示，相信中國未來將會進一步降低或取消進口車關稅，預期進口車與國產車的競爭將加劇，主打豪華車的合資車企首當其衝，華晨料最受影響。惟該行補充，考慮到成本優勢，外資車企目前仍傾向於在中國生產汽車，短期影響不會太大。



華晨中期業績顯示，截至6月底止上半年，公司純利按年增54.34%至35.66億元人民幣(下同)，華晨寶馬純利貢獻36.77億元，意味撇除寶馬汽車銷售，華晨其他業務均處於虧損。



志昇証券研究部董事麥嘉嘉指，合資車企的盈利主要靠外資品牌車款拉動，單靠其自主品牌汽車銷量估計公司盈利難「翻生」。



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【網約叫車漸普及 憂損新產品銷售】

內地車市持續低迷，愈來愈多傳統汽車製造商涉足網約車市場，意圖拓展新業務以增加分銷渠道。分析認為，內地網約叫車服務日漸普及，將減低消費者買車意欲，新車銷售增長料受壓。



高風管理諮詢公司首席執行官謝祖墀指，今年中國整體汽車行業收入料達5,900億美元，較去年增100億美元，網約車等汽車服務收入增長將可抵銷汽車銷售下跌的影響。



目前中國網約車市場主要分兩大陣營。一是以B2C(企業對消費者)運營模式為主的網約車服務平台，包括神州租車(00699)的神州專車、吉利汽車(00175)母企吉利控股的曹操專車等。另一方是以C2C(消費者對消費者)運營模式為主的平台，如滴滴出行等。



事實上，外資汽車製造商亦紛紛搶佔中國叫車服務市場。繼戴姆勒(Daimler)與吉控合作成立合資公司，專門提供高端專車出行服務後，寶馬亦宣布已取得網約車經營許可證，成為首間外資車企獲得中國網約車牌照。



謝祖墀指，去年共享汽車佔中國乘用車總數約7%，預計到2025年共享汽車市場份額將達逾30%。而據中國互聯網絡信息中心報告，截至今年6月底止，中國網約出租車用戶規模達3.46億人，按年增長20.8%，網約專車或快車用戶規模按年增26.5%至2.99億人。



不過，評級機構標準普爾警告，內地汽車業正面臨多項風險，包括產能過剩及盈利受壓等問題，而網約叫車服務更會削減消費者購車意欲，進一步拖累內地汽車銷量增長，預料明年內地乘用車銷量僅按年增長1至2%。



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