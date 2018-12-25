分析稱：明年全球或只有印度智能手機市場繼續增長

印度《經濟時報》報道，2019年印度有可能是唯一一個繼續保持增長勢頭的主要智能手機市場，而中國可能出現下滑，美國則保持持平狀態。



市場研究公司Counterpoint和CyberMedia預計，2019年印度智能手機的銷量將達到1.6億部。而今年預計為1.5億部，與去年的約1.34億部相比增長12%。



Counterpoint稱，在印度智能手機銷量增長12%的同時，全球智能手機銷量今年將首次出現下降。



報道又稱，今年中國的小米和韓國的三星主導着印度智能手機市場，兩大廠商總計市場份額超過50%。明年，預計兩家公司將繼續為爭奪榜首位置而展開激戰。



本月初，IDC曾發布報告稱，中國智能手機市場已出現反彈跡象，2019年出貨量將保持持平狀態，2020年之後將恢復增長。

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