港股前瞻︰券商料周四復市無運行　或下試兩萬五關

港股美國預託證券(ADR)周二(24日)凌晨顯著下跌，儘管跌幅較美股溫和，惟證券界普遍預期，日股被美股拖累而「見熊」，港股周四復市勢「無運行」。



藍籌股ADR周二凌晨全線下挫，中國海洋石油(00883)收報11.24元，較港周一(24日)收市低3.91%；工商銀行(01398)收報5.41元，較港低2.07%；騰訊控股(00700)收報304.77元，低1.88%。若按比例相當恒生指數跌383點，至25,267點。



信誠證券聯席董事張智威認為，日經平均指數聖誕「見熊」，不利近日交投淡靜的港股，料恒指周四(27日)復市將面臨新一輪跌勢，惟單日跌幅不會太過分去到800至900點，始終參考往績，港股跌幅較美股溫和，目前要看恒指於兩萬五關能否守穩。



儘管港股短期跌勢難免，但他對中長線展望依然樂觀，指現時正值基金經理放假檔期，不排除跨年後有進取投資者趁低位「撈貨」。



耀才證券研究部總監植耀輝亦指，沽壓沉重令美股周一形態很難看，主要源於市場對美國財金班子信心動搖，惟觀乎美企盈利增長已是強弩之末，預期美股之後「有排跌」。



他又指，中美貿易談判「得個傾字可以隨時變」、英國「脫歐」繼續拖泥帶水，港股明年首季恐繼續尋底，充其量跌勢較美股輕，建議投資者保留彈藥觀望，「無謂咁博」。

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