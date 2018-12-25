比特大陸據報大幅裁員　惟公司回應稱傳聞不實

內媒體報道，於9月上載招股書，擬在港上市的虛擬貨幣挖礦機生產廠商比特大陸(Bitmain)，近日傳出大幅裁員的消息。更有消息人士稱，裁員規模達五成。



報道又引述比特大陸員工稱，公司確實於近期開始裁員；另外，最近幾個月員工的出差預算審核也變得嚴格，更被要求盡量縮減開支。



另外，亦有以色列媒體Globes報道，比特大陸兩年前在當地開設的研發中心已關閉，全部23名員工都將被辭退，而負責領導研發中心的比特大陸副總裁Gadi Glikberg也將離職。



惟比特大陸向內地媒體回應傳聞時稱，傳聞不實，並指公司是據業務發展情況進行年末正常人員調整，未來也一如既往歡迎各界人才的加盟。



近期由於比特幣現金(Bitcoin Cash)硬分叉引發虛擬貨幣大冧市，比特幣失守四千美元大關。有不少礦工亦因掘礦變得無利可圖，拋售礦機套現。

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