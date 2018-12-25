科技激鬥　日本化粧品「私人訂製」時代來臨

日媒報道，在日本，利用最新科技、根據個人喜好與體質開發專用商品的動向正在不斷擴大。花王準備開展遺傳基因訂製服務，首先從化粧品開始，今後也將擴展到日用品領域。另資生堂也開始試銷人工智能（AI）解析配方的商品。



花王2019年將推出「根據個人膚質配方，全世界獨一無二的化粧品」。花王最近研發出一項新技術，可通過吸油紙上的皮脂RNA（核糖核酸）來分析肉眼看不到的皮膚狀態。



通過RNA中的基因信息來預測皺紋等老化和皮膚病的風險，配製保持皮膚健康的成分。價格與銷售渠道等詳細情況尚未確定，但花王社長澤田道隆強調：「不是特別貴，價格適中。因為不需要在商場裏擺放商品，流通機制也會跟着改變」，暗示了或將採用網上直銷的模式。



另外，在日本國內有約1,500萬用戶的化粧品口碑網站「＠cosme」的2018年人氣排行榜上，在很多領域，針對特定目標客戶的新興品牌比大型企業的排名更加靠前。年輕階層將社交網站等作為主要信息來源，開始呈現出遠離大品牌的趨勢。



為此，花王近年來着力研發針對不同性別和年齡的「小眾」商品，加強在社交網站上的營銷，並進一步推行這一路線。社長澤田道隆表示，「我們計劃在美容和健康相關的日用品領域也推出（以個人為目標的商品）」。



日本去年國內化粧品的供貨金額同比增長7.3%，達到1.637萬億日圓(約107億港元)，連續兩年刷新歷史最高記錄。除了訪日遊客的需求增加外，昂貴的抗衰老化粧品也成為拉動因素。



花王的産品主要集中在中端價位水平上，高端産品的種類稀少，2018年1～9月的化粧品業務營業利潤率僅6%，不及資生堂（13%）等其他企業。此次重點推出訂製商品，目的是提高盈利能力。



資生堂也在從大眾轉向個人。3月開始試銷「Optune」，用戶通過手機APP拍攝並發送皮膚圖像後，由設在家裏的專用裝置結合當前溫度和濕度配製出最合適的美容液。利用AI分析技術提供約1,000種配方。月使用費為數千日圓起。



另外，資生堂在去年收購了一家美國初創企業，後者以網路為中心面向年輕階層打造品牌，擁有分析膚色的AI技術。資生堂社長魚谷雅彥表示，「我們將獲取數位領域的尖端技術，加緊推進化粧品的個性化」。

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