北京人均GDP𥤮破2萬美元　但仍比不上這個內陸城市

內地傳媒報道，北京市發改委最新數據顯示，2018年北京市人均國內生產總值(GDP)預計首次超過2萬美元，達到發達國家水平。然而，有關數字仍遠比不上內地人均GDP最高的城市－－鄂爾多斯。



據了解，鄂爾多斯在2016年時，人均GDP已達21.55萬元人民幣，以當時的匯率計算，即人均GDP約3.24萬美元。



鄂爾多斯位於內蒙古自治區西南部，當地擁有豐富的煤炭資源。該市佔地約8.67萬平方公里土地，有約七成地表下埋藏着煤礦。而截至2016年底，當地全市城鎮人口僅151.15萬，鄉村人口更只得54.38萬。龐大的天然資源出產量，加上人口基數低，使鄂爾多斯的人均GDP長期佔據全國榜首(不計香港及澳門)。



另外，數年前內地房地產急速增長，有大量住宅在鄂爾多斯建成，但由於當地長駐人口偏低，房屋空置率甚高，故被外國媒體稱為「鬼城」。

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