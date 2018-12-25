小米語音助手小愛同學喚醒功能最多人用

內媒報道，根據小米集團(01810)早前透露，集團研發的智能語音助手小愛同學月活躍設備突破3,000萬，半年增速超過5倍。小愛同學支持的設備，覆蓋了手機、電視、盒子、揚聲器、兒童手錶等產品。目前小愛同學每月喚醒超過10億次，累計喚醒已超過50億次，為小米AI帶來無限想像力。



不過，假若大家向小愛同學請教甚麼是愛情的話，得出來的答案大家未必滿意。事實上，有不少網友在小愛同學官方微博評論，分享小愛同學關於「甚麼是愛情的回答?」具體有「愛情是想到你時嘴角泛起的漣漪」、「愛情是酒，兩人喝是甘露，三人喝是酸醋，隨便喝要中毒」、「愛情是無數個夜的輾轉反側。」和「愛情是生命的鹽。」



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