特朗普轟聯儲局加息　分析︰財長姆紐欽或成「替死鬼」

美國總統特朗普平安夜再於社交網站發文，點名炮轟「聯儲局是我國經濟唯一問題」，重申該局沒有市場觸覺，不懂得貿易戰、強美元或政府關門，猶如一個身壯力健但不懂把球揮入洞的高爾夫球手。特朗普的貼文並無提及聯儲局主席鮑威爾，但有分析指，他會轉而把冧市歸咎於財長姆紐欽。



特朗普自上任以來常常於社交網站「認叻」，把經濟數據呈強和美股迭創新高歸功自己。市場亦視美國經濟和美股為特朗普發動中美貿易戰的本錢，而他本人又曾拿中國冧市給貿易戰吶喊助威。



【冧市矛頭恐轉向姆紐欽】

姆紐欽日前致電華爾街六大行舵手，確認銀行有否足夠流動性放貸，被批評為「此地無銀三百兩」，加劇市場恐慌。消息人士指，一名與姆紐欽通電話的大行舵手對美股冧市並不擔心，純粹與他討論資本充足率的要求，以及聯儲局縮減資產負債表規模，長遠會如何影響銀行的資產負債表。此外，姆紐欽日前召開的總統金融市場工作小組會議只是「例行公事」，並無市場問題匯報。



不過，如今美股走勢愈來愈難看，外電引述「熟悉特朗普想法」的人士分析，特朗普會繼續尋找替死鬼，知道自己不能炒掉鮑威爾，便轉向找姆紐欽算帳，姆紐欽能否保住烏紗，某程度要看美股走勢。



前財長奧尼爾直言，姆紐欽公開自己安撫市場的工作，反而增加投資者的不確定性，特朗普勢將把冧市歸咎於他；又指他服侍一個反覆的老闆，卻不能太過順其意，處境艱難。

曾任副財長和聯儲局理事的Sarah Bloom Raskin亦稱，姆紐欽不應公開他與金融界討論金融穩定，可能是因為他與家人在墨西哥度假，要向取消了休假的特朗普展示自己並無怠工。



事實上，有前財政部官員指，白宮內不少人不認同姆紐欽，樂見他被炒，只是特朗普喜歡他夠忠心而支持他。然而，亦有消息人士指，姆紐欽每周會與鮑威爾共晉午膳，按慣例是華府向聯儲局表達意見的指定人選，但特朗普曾要求自己顧問去見鮑威爾，或反映他不太信任姆紐欽。

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