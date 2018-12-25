經濟不景殺埋身　內地互聯網業掀裁員潮？

內媒報道，今年踏入四季，宏觀經濟不景殺到僱員身上，裁員消息一波接着一波。燒錢最猛的內地各互聯網大公司員工，率先淪為泡沫破滅時的代價，年底被裁，哀鴻遍野。



據統計，從京東商城、知乎、錘子手機、到近期的美團、摩拜等，過去幾個月，至少11家大型互聯網企業傳出裁員消息。時至今日，沒有一家公司承認自己裁員。



對於大公司裁員為何集中在今年年底，雖各家公司業務不同，但員工感受如出一轍——為了省年終獎。內媒走訪6家身處輿論中心的互聯網公司被裁人員，包括京東、知乎、摩拜、鬥魚、錘子、美圖等。他們的遭遇表明，企業裁員的同時也意味着這些公司或商業化上的失敗、無力維持現狀，或部分業務未來已經不可期。



年底裁員也許是客觀原因主導，但公司具體怎麼做，卻能體現領導層的良心。號稱有情懷的知乎，員工描述大裁員突如其來，電腦瞬間被沒收，飯卡當晚被停；美團接着知乎，被爆3分鐘辦離職的傳奇，率先向應屆生開刀；摩拜整個身不由己，員工都在等美團砍過來的那一刀；鬥魚海外員工現身說法，闢謠N+6.5賠償為不實言論。



此前負面新聞漫天的錘子手機，被裁員工則拿到足夠的補償，維護前東家意願明顯，輿論與實際對比強烈；美圖公司為在此次互聯網公司大裁員中，輿論表現較為平淡的一家，合法補償正面評價較多，公司與員工最終好聚好散。



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