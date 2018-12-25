日本電玩主機領先全球　電競發展卻落後美韓

日本在電子遊戲行業方面領先全球，目前市面上兩大電玩主機生產商索尼及任天堂均是日本企業。然而，在電子競技的發展方面，卻遠不及美國、韓國等地。據研究機構Newzoo的統計顯示，從2018年全球電競市場規模預期來看，北美市場的規模約為3億美元，是日本的7倍。



有日本傳媒報道指，2018年日本國內的電競市場規模預期為48.31億日圓，是去年的13倍，意味電競市場正在迅速崛起。然而，日本遊戲雜誌《Fami通》的母公司Gzbrain的調查顯示，當地電競市場的收入構成有75.9%來自贊助商；遊戲獎金、播放權、門票及其他收入等合計僅佔24.1%。



分析指出，其他國家在電競遊戲的開發及觀眾人數均超日本，例如在全球擁有約1億玩家的人氣遊戲《英雄聯盟》就是由美國遊戲公司Riot Games(已被騰訊收購成為其附屬公司)開發。儘管日本雖然也有《街霸》等人氣遊戲，但全球觀眾人數僅為400萬人左右，與前者相比差距甚遠。



日本電競聯合協會(JeSU)會長、世嘉控股社長岡村秀樹表示︰「關於在全球備受期待的競技類遊戲，目前國內的遊戲公司尚處於開發起步階段」。日媒估計，最少要等到2020年之後日本的遊戲公司才能推出重量級的電競遊戲。



另外，由於日本的遊戲玩家以家用遊戲機為主；而目前全球的競技類電子遊戲則是以個人電腦為主流，並且隨網路的普及而進一步發展為電子競技項目。這種文化上的差異亦是日本電競發展滯後的原因。

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