回顧與展望︰美科技巨企　走向衰落？

美股經歷近十年的「超級大牛市」，美國龍頭科技股可說是功不可沒。不過，自今年10月以來，這些科網巨企，特別是有「FAANG」之稱的五大科技股的股價紛紛下挫，較今年高位累積下



跌逾20%，技術上進入熊市，市值更合共蒸發逾萬億美元。很多投資者愈益擔心，這些科企無論股價抑或業務的高峰已過去，走向衰落。



【Apple市值曾越萬億美元】

今年1月底至2月初，該五大科技股，Facebook(Fb)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜(Amazon)、Netflix及Google母公司Alphabet，因估值過高的憂慮，股價曾短暫急跌，惟之後再闖高峰。當中，Apple及亞馬遜市值更先後歷史性超越1萬億美元，帶領以科技股掛帥的納指曾漲至8,133點紀錄新高。



【Fb捲醜聞 Google涉壟斷】

不過，今年科技龍頭持續出現負面消息。率先出現危機的是社交網絡Fb，3月爆出英國劍橋分析盜用其用戶資料醜聞，令外界再度關注用戶私隱和平台遭利用來干預選舉。Fb管理層處理手法亦備受抨擊，行政總裁朱克伯格更被傳召到國會聽證會「認衰」。



雖然近年科企龍頭勢力不斷擴張，顛覆多個傳統行業，但交稅金額卻與龐大規模不成比例，惹起政府、監管機構的關注。美國總統特朗普曾多次批評亞馬遜濫用郵政系統資源，也暗示亞馬遜和Google市場勢力過大。此外，Google更因涉及反壟斷，於七月遭歐盟重罰50億歐元，而英國則擬成為首個向科企徵收數碼稅的國家。



敢於批評同行見稱的軟件商Salesforce行政總裁Marc Benoiff認為，科技同業100%要為自己製造出的災難負責，但認為這些問題很大，2019年內難以「挽回」。



不過，科企龍頭最大威脅還是增長放緩，未能支撐過高的估值。Fb 7月公布的業績令市場失望，市值單日破天荒蒸發逾千億美元。而亞馬遜第四季收入預測遜預期，年費會籍Prime增長停滯不前，亦掀起增長放緩的憂慮。至於網絡電視Netflix不但用戶數目增長呈放緩，亦面對迪士尼串流服務即將加入競爭的挑戰。



至於Apple，其最大收入來源的iPhone，過去一年出貨量停滯不前，靠高價策略及其他收入如服務業務來維持增長，惟業務見頂憂慮揮之不去，特別是供應商訂單或預示新iPhone銷售疲弱。Apple股價於第三季業績出爐單日即插6%，之後拾級而下。



Pivotal Research高級研究分析員Brian Wieser指出，Fb及Google的廣告業務已接近飽和，前者目前主要靠其他服務如Instagram維持增長。Pew Research Group更指，美國人使用互聯網和社交媒體的整體比例兩年前經已停止增長。



值得留意是，科企增長憂慮過去亦曾出現。回溯2012年，市場警告Fb無法適應智能手機時代，又指Apple增長進入樽頸，該年各界亦熱議科技股是否處於泡沫，但結果高速增長延續至去年。



【摩通料亞馬遜快恢復增長】

IDC營運總監Crawford del Prete認為，大型科企將繼續取得成功，影響力沒有其他企業可以匹敵，但以該規模的企業來說，增長將無可避免地放慢，投資者應放棄愚蠢的期望。



摩根大通把亞馬遜及Fb列為明年投資首選，該行互聯網分析員Doug Anmuth認為亞馬遜只要捱過第四季，明年初增長將恢復，包括零售業務維持強勁，雲端業務Amazon Web Services和廣告業務將進一步改善盈利能力。他又相信Fb能扭轉負面公眾形象、核心用戶基礎穩定下來，並找出新收入來源。



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