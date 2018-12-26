回顧與展望︰比特幣爆災　市值失兩萬億元

比特幣(Bitcoin)今年誕生十周年，但虛擬貨幣市場受日韓交易所失竊、技術人士「內訌」及分裂等負面消息影響下，「一哥」比特幣價格一蹶不振，在第四季更曾插穿4,000美元，拖累其市值失守千億美元關口。



美國證券交易委員會(SEC)否決多隻比特幣交易所買賣基金(ETF)上市申請，散戶原本寄望機構投資者進場可帶動價格回升的期望落空。



在第四季發生的虛擬貨幣「硬分叉」事件，更引發分裂危機(即是不同的參與者無法對交易程式升級達成共識，遂分裂為兩種虛擬貨幣)，導致市場不確定性增加，觸發恐慌性拋售。



受多項負面消息拖累，佔虛擬貨幣總市值過半的比特幣，從去年底的兩萬美元高位，大跌逾八成，截至12月24日，比特幣報4,200美元，今年市值更蒸發逾兩萬億港元。



全球各國政府隨即加強監管虛擬貨幣，香港證監會於今年第四季發布針對虛擬資產的新規，會在其監管沙盒(一個受限制的監管環境)內探索虛擬資產交易平台是否適宜受到規管。



國際反洗錢組織「財務行動特別工作組」(FATF)預告，將於明年6月首度推出針對虛擬貨幣的條例，各地需對虛擬貨幣交易及提供加密電子錢包的公司，進行規管及成立發牌制度。

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