回顧與展望︰油價年尾下瀉　專家跌眼鏡

商品價格今年表現不振，油價更是如坐過山車，紐約期油10月初升至每桶76.9美元的近4年高位，較2016年低位幾近翻了兩倍。但11月初美國對伊朗石油出口制裁，油價不升反跌，紐約期油在制裁生效後數天已自10月高位累瀉超過20%。紐約期油周一收報每桶42.53美元，創去年6月後收市新低。



油價如此反覆，與美國不無關係。美國總統特朗普在伊朗制裁生效前數月，揚言會嚴厲執行制裁，又連番要求產油國增產填補供應缺口。然而，特朗普最終放寬制裁，包括中國、台灣、日本和韓國在內，8個國家及地區暫獲豁免，可繼續自伊朗入口石油，結果導致市場供應較預期多。



【美元強勢加重沽壓】

在頁岩油革命下，美國產油量暴增，成為全球供應一大主力，加劇油市供應過剩疑慮。市場資料顯示，美國九月份產油量達到每日1,165萬桶紀錄新高，10月份產油產維持相若水平。



美元強勢亦加重油價沽壓，由於原油以美元計價，美元升值，即以外幣購買原油變相「加價」，而國際貿易關係緊張等因素影響下，全球經濟增長以至原油需求呈現放慢。



隨着油價大瀉，較早前專家估攀上100美元的預測一去不返，今年中才宣布增產的石油輸出國組織(OPEC)和盟國亦於12月會議上掉頭減產，同意減產每日120萬桶，幅度較市場預期大。



除了油價之外，原材料如金屬的價格同樣受壓，標普GSCI商品指數今年累跌約17%。高盛維持商品好友本色，11月底發表報告唱好商品明年前景，預料原材料未來數月可錄得約17%回報，力撐現時是買入原油、黃金和基本金屬的極吸引時機。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm