東方日報B2：受累美股重挫　日經狂冧半成慘見熊

聖誕節前環球股市「響喪鐘」，道指於周一(12月24日)半日市慘跌653點或2.91%，標指亦繼納指後陷入熊市，市場憂慮未見底。美股重挫拖累日經平均指數周二(12月25日)狂瀉1,010點或5.01%，一舉插穿二萬點心理關口，為去年9月以來首次，收報19,155點，並自10月2日高位調整21%，繼東證指數後墮進熊市。



除了日經指數下挫外，東證指數周二亦跌4.88%，為2016年6月以來最傷，本月累積下跌15%。



瑞穗證券指出，日股出現恐慌性拋售，因為擔心環球經濟放緩和盈利預測下調，部分投資者增加現金或債券持倉。另有分析指，在全球股市暴跌下，日股很難獨善其身，而日圓強勢亦令外資沽壓加劇。不過，日本財務大臣麻生太郎派定心丸，稱金融市場反應過敏，不擔心近日波動。



回顧周一美股，道指跌至21,792點收市，失守兩萬二關，更打破1918年的紀錄，為史上最劣平安夜表現。過去4個交易日，道指已累跌1,883點，創2015年後最大4日跌幅。



標指及納指周一亦分別瀉2.71%及2.21%，至2,351點及6,192點。標指收市除了創20個月新低之外，更自9月20日高位調整20.06%，各分類指數中，能源指數最傷，累跌25.3%。而以12月表現計，標指累跌14%，勢創2008年以來最差12月。



標指上周錄得2011年來最大冧市後，美國財長姆紐欽連日安撫市場的行動適得其反，加劇了投資者恐慌，市場亦憂慮華府關門危機延續至明年。此外，特朗普周一再向聯儲局開火，更令股市愈插愈深。



雖然周一只有半個交易日，但交投量較過去30日平均多出41%，與往常假期前淡靜的情況背道而馳。



儘管姆紐欽獲華爾街大行舵手確認銀行具有充足市場流動性，惟銀行股照插，KBW銀行指數瀉2.1%，過去1個月挫20%，勢是2009以來單月最衰。



雖然標指及納指較2016年11月8日總統大選前仍有分別10.3%及19.8%升幅，但特朗普的兩年股市蜜月期似乎已結束。BMO資產管理股票主管Ernesto Ramos表示，所有白宮親市場的訊息一掃而空，全部都與政治有關，市場質疑華府政策欠缺一致性和紀律。



事實上，不少市場專家對後市前景並未太淡。著名對沖基金經理泰珀在訪問中稱，雖然現時市場依然困難，但認為是吸納時機，並掃入一些股票。回溯至10月，泰珀稱對市場前景「審慎」。



Leuthold Group首席投資策略員Jim Paulsen指出，相信市場恐慌將進入尾聲，大幅反彈或即將來臨。他又稱，一旦數據如預期般疲弱，美國聯儲局或停止加息甚至掉頭減息，標指於2019年可能再次破頂。

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