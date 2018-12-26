回顧與展望︰「獨角獸」回歸　集資勢破紀錄

經過多年抗拒上市後，多家俗稱「獨角獸」(估值逾10億美元公司)的美國大型科技初創企業，包括兩家召車App公司Uber和Lyft，以及數據挖掘專家Palantir，市傳最快明年進行首次公開招股(IPO)。倘計劃落實，科企上市集資額勢超越2000年科網熱潮創出的445億美元紀錄。



Uber及Lyft本月初已初步遞交上市文件。據外媒早前報道，Uber擬於2019年初上市，目標市值1,200億美元(約9,360億港元)，遠高過最近一次融資時的720億美元估值。



市場人士指，如此規模的企業集資額一般料250億美元，勢與2014年阿里巴巴集資規模看齊。



Lyft則市傳明年上半年上市，銀行家提議的估值介乎180億至300億美元，目標估值250億美元。據悉，這是按送餐服務App公司GrubHub的估值推算。



至於甚為低調的Palantir，據報計劃2019年下半年掛牌，有銀行家提議公司估值410億美元。



一些尚未決定上市時間表，但亦可能於明年掛牌的「獨角獸」公司則有房屋短租服務網站Airbnb、社交媒體Pinterest，以及內地召車App公司滴滴出行。



估值達310億美元的Airbnb，其行政總裁Brian Chesky曾承諾2020年底前，當部分員工的股份獎賞到期行使前，公司將會上市。



【氣氛轉變 或嚇窒投資者】

公司最近更挖走亞馬遜高層Dave Stephenson，於明年1月初履新，填補2月以來一直懸空的首席財務總監職位，被外界視為籌備上市的迹象。



德銀環球投行及資本市場主席Mark Hantho表示，若企業執行良好，上市計劃不必再等，很多大型私人企業仍有強大增長潛力，但最終將會放緩。



不過，對於近期美國龍頭科技股股價紛紛由高位調整，投資者或重新評估未經市場考驗的「獨角獸」是否吸引。這些大型初創科企或已錯失最佳上市時機，尤其是部分依然處於虧損狀態。其中，Uber第三季虧損10.7億美元，按季擴大兩成。



一些早前掛牌的「獨角獸」公司表現亦未如理想，例如社交媒體Snap Inc.市值由上市時250億美元，跌至不足70億美元，可能使投資者卻步。



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