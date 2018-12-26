回顧及展望︰避險資金捧場　黃金末季大反撲

過去數年，美國聯儲局「收水」和加息，支持美元匯價，令金價受壓，但隨着美股10月初見頂後大冧，市場充斥悲觀情緒，資金開始湧入黃金避險。當中，以本月最為明顯，令金價開始發威，今季以來累漲6.3%，勢是2017年首季以來最勁。



紐約期金周一(24日)收市升1.1%，報每安士1,271.8美元，創6月以來新高，並已升穿二百天線，出現利好的技術訊號，現貨金價亦升1.04%至1,269.13美元。TG Global Markets首席市場分析員Naeem Aslam表示，華府關門危機未有即時解決迹象令市場失望，認為金價年底前可輕易升上1,275美元水平。



美國商品期貨交易委員會數字顯示，截至上周二(18日)止一周，基金經理持有的黃金淨好倉合約數目增加逾倍至24,569張，創6月以來新高，期內長倉增加15%至112,974張。此外，過去一個月，流入貴金屬交易所買賣基金(ETF)的資金約15.6億美元，冠絕所有商品ETF。



Prudential Financial首席市場策略員Quincy Krosby指出，市場質疑聯儲局加息政策犯下錯誤，或導致經濟放慢甚至衰退，而股市遭大舉拋售顯示投資者出現恐慌，黃金成為避險的配置資產。

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