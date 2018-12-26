與全球鉅富蓋茨交換聖誕禮物　會收到乜？

一年一度的聖誕節，不少友人都會互相交換聖誕禮物，但如果全球鉅富、微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)跟你交換禮物，你希望收到甚麼？



外媒報道，外國知名討論區Reddit從2009年開始都有舉行名為「redditgifts」的匿名網友交換禮物活動，而蓋茨從2013年開始都暗地裏參與這項活動，而今年有幸能與蓋茨交換禮物的，就是用戶名稱為moondazed的女網友。



每年蓋茨化身神秘聖誕老人，都會送出一份超大的禮物，雖然不是甚麼名貴禮品，但這位名人所送的禮物非常窩心！



蓋茨通過查看該用戶的個人資料頁面和Reddit帖子所提供的線索，在這個大禮包中為其準備了十多個禮物，包括：蓋茨親筆手寫的詩句；為moondazed的馬兒定製的毯子，設計靈感來自宮崎駿的電影；蓋茨推薦的五本書；以及來自華盛頓的一盒美食，包括有機煎餅、巧克力等。



此外，蓋茨在給她的私人信中寫道，「我知道你喜歡製作卡片，所以我在你的禮物中加入了很多卡片：賀卡、明信片，甚至是紙牌！」蓋茨還稱，「我還把一張卡塞進一個秘密的地方，是來自你最喜歡的作家的問候。」

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