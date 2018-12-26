日股反彈　韓股挫1%　Sharp漲逾3%

亞洲股市在Boxing Day個別發展，聖誕日急瀉5%的日本日經225指數高開後升幅擴大至1.4%或273點，報19,409點。美股期貨轉升，道指期貨最新升91點，標普500指數期貨、納指期貨分別升10點及25點。



Sharp升3.5%。日媒引述消息報道，公司計劃在2019年春季剝離半導體相關業務。



日媒報道，久保田(KUBOTA)將斥資70億日圓發展智能農機研發基地。公司最新升1.2%。



南韓央行指，將密切關注金融市場和資本流動，並在必要時採取行動穩定市場。南韓首爾綜合指數低開逾1%後持續向下，最新跌22點或1.09%，報2,032點。



三星電子跌近1%。公司否認曾討論削減在中國的電視產量。



澳洲聖誕節假期，金融市場續休市。



【08:00】日本股市高開 圓匯企穩110

日本日經225指數高開0.8%，報19,302點。日本東證指數高開0.7%，報1,425點。



圓匯企110.4水平。



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