A股快報：3大指數全線低開　特高壓電力股爆升

道指期貨回升，日股Boxing Day反彈，A股開市續偏軟。滬綜指低開3點或0.15%，報2,501點；深成指低開8點或0.11%，報7,322點點；滬深300指報3,012點，低開4點或0.15%；創業板指跌低開1點或0.09%，報1,272點。



國家電網指繼續加大混改範圍和力度，推出向社會資本首次開放特高壓建設投資等一系列措施。相關概念股爆升，匯金通、金利華電、通光線纜等集體升停板。



工信部近日發布加快推進虛擬實境(VR)產業發展的指導意見，提出至2025年，中國VR產業整體實力進入全球前列，掌握關鍵核心專利和標準，形成若干具較強國際競爭力的VR骨幹企業。個別相關概念股炒上，恒信東方升3.6%、歌爾股份及數碼科技升不足1%。



比亞迪高開0.03%。內媒報道，比亞迪中山項目近日動工建設，將建智能終端及零部件製造基地、軌道交通設備及預製件生產基地，總投資50億元，未來總投資額料可達120億元。



同有科技升逾1%。公司擬發行股份及支付現金，購買鴻秦科技100%股權，交易對價5.8億元。鴻秦科技主營業務為固態存儲產品研發、生產與銷售，產品主要用戶為內地軍工集團下屬的科研院所及企事業單位。



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