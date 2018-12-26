樓價UPDATES：錦綉花園減價盤放租8天速獲承接
聖誔節長假期快將完結，市場不乏減租個案。元朗錦綉花園洋房放租僅8天，減租逾6%或2,000元即獲承租。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。
香港區
●大坑渣甸豪庭中層A室，實用面積771方呎，三房間隔，原叫租4.8萬港元，經議價後減租3,000元或約6.3%，最終以4.5萬元租出，實用呎租58元。
─ ─ ─ ─ ─ ─
九龍區
●將軍澳藍塘傲6座低層D室，實用面積675方呎，三房間隔，以2.25萬元租出，實用呎租33元。
●將軍澳富康花園3座中層K室，實用面積592方呎，三房間隔，於居二市場以562萬元成交，實用呎價9,493元。
─ ─ ─ ─ ─ ─
新界區
●青衣翠怡花園7座低層A室，實用面積436方呎，兩房間隔，原叫價618萬元，減價63萬元，以555萬元沽出，實用呎價12,729元。
●粉嶺帝庭軒5座中層H室，實用面積419方呎，兩房間隔，原叫價560萬元，微減約14萬元，以546萬元成交，實用呎價13,031元。
●上水翠麗花園3座中層E室，實用面積481方呎，兩房間隔，原叫租1.1萬元，減至1.05萬元即獲一對年輕情侶承租，實用呎租21.8元。
●元朗錦綉花園河北第十一街單號屋，實用面積962方呎，三房間隔，外望樓景。原叫租3萬元，放租僅8天，即獲租客議價2,000元或約6.7%，最後以2.8萬元承租，實用呎租約29元。
●馬鞍山迎海4期迎海．駿岸8座高層C室，實用面積501方呎，兩房間隔，以2.3萬元租出，實用呎租45.9元。
─ ─ ─ ─ ─ ─
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：
新盤置啱睇
http://money18.on.cc/newflat/
二手置啱Feel
http://money18.on.cc/usedflat/