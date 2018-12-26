2018年10大財經潮語：貿易戰、保7、孟晚舟…

2018年快將過去，今日(周三)係「Boxing Day」，除咗喺屋企拆聖誕禮物之外，東網Money18同大家檢視吓今年10大財經潮語。睇完大家可能會發現，今年的財經潮語個個都咁具「殺傷力」，缸邊友此刻冇穿冇爛平平安安，應該感恩！



1.「中美貿易戰」

中美貿易糾紛自美國總統特朗普於今年3月簽署向中國徵收巨額關稅的備忘錄後，正式掀開戰幔。6月16日，美國正式公布對總值500億美元的中國進口商品徵收25%關稅。7月10日，美國政府公布進一步對華加征關稅清單，擬對約2,000億美元中國產品加征10%的關稅，9月24日實施，並擬於2019年1月1日上調關稅稅率至25%。



12月1日，中美元首在G20峰會期間舉行會談，討論經貿問題並達成共識，雙方宣布暫停採取新的貿易措施，並設定90日的談判期限。



貿易戰停火90日

https://bit.ly/2QQ2e8r



中美貿易戰大事表

https://bit.ly/2AfyFD3



2.「保7」

今年次季以來中美貿易矛盾不斷升級，資金流出新興市場，流往美元區避險。新興市場貨幣紛紛貶值，離岸人民幣一度迫近7算，市場憂慮一旦破7，將引發信心危機，故見內地當局高度戒備，更盛傳曾有國家隊出來護盤。



末季美股回落，美國經濟增長現疲態，中美兩國就貿易問題進行談判，美元升勢紓緩，新興市場貨幣回穩。人民幣匯價暫時「保7」成功，惟2019年首季談判是否有成果，將再次為人民幣匯價穩定帶來挑戰！



人民幣「保7」或得不償失

https://bit.ly/2CE1Em7



3.「穩槓桿」與「六穩」

受中美貿易摩擦打擊，內地第三季經濟增長開始放慢，官方自7月開始提出上半年去槓桿成效佳，有助實體經濟進入穩槓桿階段，意味政策由「去槓桿」過渡至「穩槓桿」。8月內地政治局會議更強調要做到「六穩」，即「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，全面穩經濟！



12月中央經濟工作會議指明年經濟運行保持在合理區間，重申「六穩」任務之一包括穩金融，強調宏觀政策需強化逆周期調整，繼續實施積極財政政策及穩健的貨幣政策之外，亦需適時微調以穩定市場需求。明年將持續化解重大風險，堅持結構性去槓桿的方向，也防範金融市場異常波動。市場預期，大規模減稅降費等積極財政政策措施將陸續出台。



中經會重申「六穩」任務

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4.「突破萬億」

今年9月，美國電商巨頭亞馬遜股價曾突破2,000美元大關和總市值曾突破1萬億美元，為自蘋果公司之後，史上第二隻曾進入「萬億美元俱樂部」的美股。



只可惜兩者股價處高峰的時間短暫，現已顯著回落。其中，蘋果公司股價由高位233.47元回落至近日低位見146.59美元，累跌幅度走有37%；亞馬遜股價已由高位2,050.5美元回落至近日低位見1,307美元，累計跌幅達36%。



繼Apple後 亞馬遜市值破萬億美元

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5.「股王騰訊(00700)」

一代股王--騰訊控股(00700)今年股價先創歷史高位476.6元，再回落至全年低位251.4元，累計跌幅達到47%，市值曾蒸發步2.1萬億元，唔少高追又唔識落車的股民都一殼眼淚。



股王風光不在，先是首季尾傳來其南非大股東大手減持，而據聞不少貨源落在活躍於沽空活動的對沖基金手中，後來再傳來內地有關當局進一步收緊對網遊的審批，行業政策不明朗令股王盈利前景蒙上陰影，再加上季度業績增長未如市場預期，「北水」頻頻減持，股價級級落。



雖然近期有傳來內地將會恢復網遊審核，惟市場反應平淡。集團公布將進行大規模組織結構調整，由消費互聯網向產業互聯網轉型，且看轉型策略，能否引領集團股價再闖高峰！



騰訊禍不單行

https://bit.ly/2EObWlt



傳部分網絡遊戲審核恢復

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6.「聯儲加息」

美國聯儲局12月會議宣布加息0.25厘，這是該局今年第4次加息，亦是2015年12月加息周期展開以來第9次。局方公布的最新「點陣圖」顯示，預期明年會加息兩次，少於9月預測加息3次。



不過，在美國經濟增長開始放緩，美股跌跌不休之下，明年繼續加息和收緊市場流動性，不利金融市場及經濟表現，令美股壓力有增無減，並為美國總統特朗普炮轟聯儲局主席鮑威爾增添火藥！



近日更傳出特朗普曾考慮解僱鮑威爾，雖然此舉須要國會批准，惟消息足以動搖外界對聯儲局決策獨立性的憂慮，加重金融市場波動，累得美國財長在聖誕節前要出來澄清「撲火」！



財長姆紐欽或成「替死鬼」

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7.「技術性熊市」

恒生指數由今年1月高位33,484點回落至9月失守26,787點(即高位回落兩成)，正式進入技術性熊市，之後恒指在10月低位見24,541點，由高位累跌最多達27%，始現反彈。

美股在第四季由高位回落，五大科技股FANNG(蘋果公司、亞馬遜、Netflix及Google母公司Alphabet)均自高位回落逾兩成，全線陷入技術性熊市。



再看美股三大指數，納指由高位8,133點，跌至近日低位見6,190點，累跌幅度已逾兩成，陷入技術性熊市。標普五百指數亦由高位2,940點，回落至近日低位見2,351點，累跌幅度亦已達兩成，進入技術性熊市。道指由高位26,828點，回落至近日低位見21,792點，累計跌幅已達18%，短期陷「熊」的機會甚大。若美股三大指數確認全線進入技術性熊市，意味嚟緊美股仲有得跌，投資者要睇路了！



跌入技術熊市，不只於股市，紐約期油於今年9月份失守每桶60美元關，亦由高位回落逾兩成，陷入技術性熊市，近日已回落至42至43美元水平，再次顯現技術性熊市指標的威力！



全球熊市︰或要等逾1年時間才見底

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8.「劈價」

香港住宅樓市終於出現真正調整，大部分二手屋苑樓價都跌返今年初水平，當中以巔峰時升得較急的新界東上車屋苑，業主叫價跌得最傷。最近地產代理發布的二手樓價指數已連跌12周共6.36%，是2008年11月之後的最長連跌，反映樓價向下調整浪展開，已是鐵一般的事實！



雖然，聖誕前有九龍新盤開售反應理想，惟二手市場氣氛似乎未能受惠。在賣家主導市場下，二手樓業主想年尾沽貨套現，必須狠心「劈」價，才能促成成交，其中料公、居屋及新界區二手住宅的成交價調整幅度會較大。



二手樓價指數連跌12周

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全方位劈價樓市堅跌！

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9.「孟晚舟」

中美就貿易戰達成90日臨時「停火」協議，美國即對中國科技業發動「突襲」。中國科技巨企華為的太子女、副董事長兼首席財務官孟晚舟，於12月1日過境加拿大時突遭扣留。加拿大指是應美國執法部門要求而採取行動。美方指孟晚舟涉嫌違反華府單方面實施的伊朗制裁令，欲引渡她往美國受審。消息一度震散中港股市，恒指曾單日暴瀉逾800點。



12月11日，加拿大法院批准孟晚舟以1,000萬加元（約5,840萬港元）現金及房產保釋。此宗「華為事件」，被視為繼上半年的「中興事件」後，美國再度出招打擊中國科技企業及中國製造2025，矛頭直指中國在5G產業方面的快速發展。被視為談判「人質」的孟晚舟今次能否脫困，也許明年首季中美貿易談判結果前後會露端倪。



華為CFO孟晚舟在加拿大被捕

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10.「政府停擺」

美國總統特朗普在平安夜3個多小時內在社交平台Twitter發出多達10個帖文，形容自己「I am all alone(Poor Me)」(我好孤單(可憐的我))，指自己喺聖誕要留在華盛頓等待民主黨在建邊境圍牆上讓步，又炮轟聯儲局加息是沒有市場觸覺。



由於特朗普堅持國會撥款50億美元建美墨邊境圍牆，拒絕簽署讓聯邦政府維持運作的臨時預算案，令政府自22日起停擺。緊接其後是傳出特朗普曾考慮解僱聯儲局主席鮑威爾，致使美國財政姆紐欽出來澄清否認其事，並致電六大銀行確保資金充足。此外，姆紐欽會召開總統金融市場工作小組會議。看來，今年美國人不但要過黑色聖誕，迎面而來更可能是迎接黑色新年！



特朗普再批聯儲 指加息速度過快

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美財長電六大行確保資金足

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