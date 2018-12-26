今年第三季中國可穿戴設備排名：小米第一　力壓華為！

IDC發布報告顯示，2018年第三季中國市場可穿戴設備出貨量合計1450萬台，相較去年同期增長12.5%。排名第一的廠商來自於當季推出小米手環3的小米，其單季銷量為419.3萬台，市場佔比28.9%，按年增長37.8%。



不過，期間增長更為明顯的是生產小天才兒童手錶的步步高。相較於去年同期，步步高出貨量按年增長63.8%。華為則憑藉華為手環以及榮耀手環的出色表現，在出貨量上超越步步高，位列第二位，季內出貨量159.4萬台，市場份額佔比11%。



同樣主打兒童手錶市場的奇虎360則出現銷售量急跌，季內360兒童手錶出貨量僅為56.8萬台，按年下跌27.4%。至於排名第五的則是生產阿巴町兒童手錶的五洲無線。



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