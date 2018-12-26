Zoox成加州首個載客無人駕駛車企

外媒報道，加州公共設施委員會（Public Utilities Commission）公布首個為公眾提供無人駕駛汽車服務的公司。令人意外的是，首個獲批的公司不是Waymo或Uber這樣的重量級選手，而是一家叫Zoox的無人駕駛汽車初創企業。



Zoox將加入試點計劃，為乘客提供免費服務。目前尚不清楚試點項目何時會開始，不過Zoox已經宣布將在2020年末推出付費服務。Zoox會在車輛前排安排一個司機以備不時之需。成立已4年的Zoox累計融資8億美元，最新估值達32億美元(約250億港元)。



Zoox一直在進行內部測試，但直到最近才開始公開談論自己的規劃。不過，提供無人駕駛汽車服務的公司並不會獨此一家。Waymo也已經申請在加州道路上運送乘客，並在最近剛剛獲批通過可以進行全自動汽車駕駛測試（但沒有公眾乘客）。



加州內還有62家公司擁有某種類型的無人駕駛許可證，所以它們可能也會相繼仿效Zoox以及Waymo的做法。

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