新盤部署：凱滙2期暫時收逾800張入票

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，觀塘凱滙第2期將於本周六(29日)發售208伙，截至今日(26日)下午三時，暫時收逾800張入票，超額認購逾2.8倍，是次有一半為新入票人士，當中以年輕人為主，而另一半則為向隅客。



他續指出，該批單位價單定價逾31億元，當中一房戶佔49伙，而兩房及三房戶分別佔109伙及50伙。



折實售價最低為5座7樓B室一房戶，實用面積333方呎，折實售價668.35萬元，呎價20,071元。至於呎價最低為5座7樓C室一房戶，面積471方呎，折實呎價17,887元，折實售價842.46萬元。



項目第2期昨日再錄成交，田氏指出，連同第1期計算，項目累售逾1,200伙，套現金額逾148億元，平均成交呎價超過1.8萬元。對於項目第1期早前錄得兩伙交易未有進展個案，他表示，該兩單位未來會有加價空間，會稍後再作部署。



問及樓市走勢，他表示，在用家對住屋有實質需求及利率長期維持低水平的情況下，不少買家對樓市有信心。

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