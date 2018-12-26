傳音手機奪非洲近5成市佔率　用戶破2億！

內媒報道，有非洲手機之王的中國深圳傳音控股（Tecno），其實是出身自深圳華強北商場的山寨手機，主力銷售低價的傳統功能手機(Feature Phone)。最新資料顯示，傳音旗下的三個手機品牌，加起來幾乎佔了整個非洲手機市場50%市場份額，用戶突破2億，乃非洲第一大手機品牌。



傳音之所以能夠風靡非洲，靠的就是極低的價格，根據調查機構Counterpoint相關數據顯示，傳音去年出貨量1.2億部，營業額卻只有200億元人民幣(下同)，平均下來也就是等於傳音手機每部僅賣167元，最便宜的功能機甚至只要20至30元。



至於非洲之王的成功竅門，雖然傳音手機的售價極低，但是其卻十分注重消費者的反饋，而且會根據消費者的反饋來對手機進行改進，比如說非洲不同地區之間的營運商費用差別很大，所以傳音就推出多卡多待的手機，最高甚至支持4卡4待。



另外，非洲用戶對於音樂的喜愛程度很高，而且喜歡隨時隨地的載歌載舞，傳音在能夠保障音色的前提下，將外放功效做到極致，傳音的部分手機的外放音效，甚至能夠比擬一些專門的播放器，除此之外還在手機的包裝盒中附贈頭戴式的耳機。



此外，傳音還專門根據非洲用戶的膚色，對手機的相機進行改進，開發出用牙齒和眼睛進行定位臉部的識別技術，推出非洲專屬版的美顏和濾鏡，愛美之心人皆有之，傳音專門針對非洲用戶進行的特殊化定制，得到了非常多的好評。



傳音手機雖然是從華強北走出來的手機品牌，但是在非洲消費者的心中，傳音絕對不是一個山寨手機品牌，而是響噹噹的中國名牌！



目前傳音不僅僅只是在非洲銷售，目前並已經進軍亞洲新興市場，同樣已位居榜首，市佔率14%，力壓諾基亞。現階段，傳音瞄準印度市場，這裏的消費者也比較喜歡相對廉價的手機，所以對於傳音來說，如今的印度似乎比非洲更具有吸引力。而印度手機領導者現為小米，傳音僅排第6位。若單計功能手機，則落後印度本土品牌的Jio、小米、諾基亞，排在第4位。

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