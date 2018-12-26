地產專題：五大投資者論工商舖　租金看俏

受累中美貿易戰，香港整體經濟前景不明朗，部分投資者對明年物業市場採取審慎態度，當中大鴻輝興業主席梁紹鴻坦言，睇淡工商舖三個範疇。不過，亦有部分投資者睇好商廈租金走勢，而重啟活化工廈措施，亦將帶動全幢成交個案增加。



梁氏表示，明年個人投資態度趨保守，除了因為貿戰因素外，亦擔心息口走勢。他指出，若加息溫和相信不會衝擊大市，但若升幅急速，估計將令各類物業出現重大調整。



近年核心區商廈呎價屢創新高，他稱，該類物業較易受到經濟環境及商業活動影響，而過去一段長時間都處於升浪，相信「上升周期有可能已經見頂」。



不過，核心商業區租金走勢，他預期走勢會繼續平穩，主要因為寫字樓空置率長期維持極低水平。至於舖位市況，由於消費市場已經歷重大調整，高檔奢侈品牌大手租舖不再，故料明年零售舖位租金及價格不會有大變動。



不少投資者仍然睇好後市，「小巴大王」馬亞木長子馬僑生認為，明年核心區商廈售價及租金料可平穩向上，主因是有不少超甲廈呎租已突破200元水平，但其他甲廈的呎租仍大幅落後，估計未來租金升幅，亦支持物業價值。



此外，近年積極投資商廈物業的資深投資者蔡志忠，同樣看好明年商廈市場。他估計，短期內中美貿易談判會出現正面消息，而傳統核心區寫字樓因空置率持續低水平的情況下，呎價及租金，有望升逾一成及約5%。



至於工廈物業市場，由於政府將重推活化工廈措施，相信亦會受惠，但由於現時仍未公布細節，短期內市況仍不理想。近年涉獵工廈拆售的資深投資者林子峰認為，直至明年首季工廈呎價將跌10%，市場甚至會出現減價個案。



不過，他亦指出，不少市場人士正憧憬該新措施，若該類物業的地積比率限制可放寬，估計可帶動全幢工廈交投。



而麒豐資本共同創辦人及董事總經理洪英偉亦認同，他表示，臨近年底工廈市場交投淡靜，不少投資者抱觀望態度，不過若落實增加活化工廈發展樓面，估計將進一步帶動市況。



他解釋，由於傳統核心區商廈租金成本高昂，令不少企業遷往非核心商業區，故集團睇好九龍東工商物業走勢，料2019年呎價可升5至10%，而租金走勢亦平穩向上。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/