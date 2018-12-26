2018年度盤點：智能手機10大黑科技創新！

內媒報道，2018快將過去，環顧今年智能手機的新品也是一款接着一款，隨之而來的各項黑科技也不斷出現，有的是外觀設計、有的是拍照、有的則是系統功能。



內媒特地盤點以下智能手機市場2018年十大黑科技創新:



1、屏下指紋

屏下指紋今年真正流行。去年只是出現，卻很少有手機用上。由於全面屏改變了手機的眾多方面，其中就包括解鎖，在正面無法放下指紋模塊的情況下，背部指紋不僅影響背部的整體美觀而且體驗上也沒有正面好，所以屏幕指紋在高呼聲中應用而生。



國產手機品牌vivo是首款發布屏幕指紋的廠商，屏幕指紋原理是根據OLED屏幕自行發光和超薄特性，使光線穿透蓋板照射指紋，然後指紋反射光線穿透屏幕返回傳感器進行識別，從而實現解鎖。



2、3D TOF超感應技術

屏幕指紋用的是指紋，而3D TOF用的是臉，但是3D TOF的未來應用場景又不局限於手機解鎖，像影像、人機交互、AR、遊戲等。



3、人臉支付

從一開始的輸入密碼支付到後來的指紋支付，今年支付領域終於迎來刷臉支付，目前這項技術已經在OPPO、華為等國產品牌手機上實現。



4、手持超級夜景

一直以來，暗光和夜景一直是手機拍照的難點，華為在P20系列上搭載手持超級夜景，支持3-6s長曝光，搭配上AI智慧防抖和六軸視頻防抖，毋需三腳架，拿在手裡即可實現出色的夜景拍照。



5、水滴屏

全面屏已經成為未來的潮流和趨勢，所有手機廠商也都在為實現真正100%的全面屏而努力。為了保證前置攝像頭和傳感器等，不得已出現了M字屏，但是對於很多用戶來說這樣的設計是很難接受的。



隨後，水滴屏的出現拯救了這種狀況，只在屏幕中間保留一個類似於水滴的很小區域，只放置前置攝像頭。



6、挖孔屏

今年最後一個月，全面屏形態再起波瀾，挖孔屏橫空出世，先是三星後是華為，全面屏猝不及防的就來到了下一個形態。



三星和華為的屏幕開孔均位於左上角，但兩者的技術有所區別。三星採用的是通孔through hole方案，華為採用的是盲孔blind hole方案。兩者的差別在於攝像頭「孔」的大小，相對來說，三星的開孔更大，華為要更小一些。



7、無線反向充電

無線充電並不是一項新技術，但是出現在國產手機上還是最近一年的事情，甚至還未普及開來。而華為在Mate 20 Pro上亮出了一項更厲害的技術：無線反向充電。



華為Mate 20 Pro無線充電功能，開啟後手機就相當於無線充電器，然後將支持無線充電的設備放在上面即可進行充電。



8、超級閃充

充電是一項很折磨人的事情，在發布兩年之後，國產手機OPPO今年終於在OPPO Find X和R17 Pro上搭載了SuperVOOC超級閃充，充電功率高達50W，半個小時即可將手機充滿，大大減少了充電等待時間，提高了效率。此外，華為也推出了40W的超級快充。



9、超廣角拍照

超廣角也是今年出現在手機上的一項技術，雖然不是新技術，但是加入到手機上後，對於拍照體驗的提升還是非常明顯的。



vivo今年發布的X23就主打超廣角拍照，後置雙攝分別為1200萬主攝和1300萬超廣角鏡頭，廣角達到了125°，從而可以使拍照時容納更多的畫面。



10、升降式攝像頭

升降式攝像頭之所以會出現也是全面屏帶來的一個結果，為無處安放的前置攝像頭找一個歸宿。vivo NEX是首個使用升降式攝像頭智能手機機款。

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