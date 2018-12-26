Apple以舊換新優惠加碼　首次接納Android手機

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)在中國市場，宣布以舊款iPhone折扣價換取iPhone XS三款新智能手機，最高折扣價達2,100元(人民幣‧下同)後，一於加碼推出優惠，新增另外5個Android手機大品牌加入舊機換新機折扣行列。



Apple在中國官方網頁頭部banner處看到一條以舊換新的限時活動通告：乍一看上去好像除了起價相當誘人之外，點進去你就會發現其中玄機所在——Apple在自己的GiveBack回饋計劃中，新增除iPhone之外的另外五個大品牌手機的折舊換購新機權益。



換機規則方面，首先你要確認自己的手機沒有甚麼毛病還能正常開機使用，否則統統回收處理；其次估價流程就是回答跟手機能否使用相關的問題，Apple並沒有給你很多選項，頂多問一句你的手機是64GB還是128GB的。



以下是五大Android手機可以舊機換新iPhone的機款:



1.華為

手機型號列表跨度從C199起，到P9 Plus/Mate 9/Mate 9 Pro止，意味着P10及P10往後的機型Apple均不接受換購。



通過換購華為手機，你將能獲得最高720元的iPhone新機購買折扣，以選擇128GB Mate 9 Pro舊換新為例。



2.OPPO

Oppo手機型號列表跨度從A30起，到R11止，R11後的新機不接受換購。通過換購Oppo手機，你將能獲得最高510元的iPhone新機折扣，以選擇R11舊換新為例。



3.三星

三星手機型號列表跨度從B9120起，到Galaxy S7/Note 5止，S8及往後的新機不接受換購。通過換購三星手機，你將能獲得最高510元的iPhone新機折扣，以選擇Galaxy S7 edge舊換新為例。



4.vivo：

vivo手機型號列表跨度從V3起，到X9s Plus/Xplay6止，往後的新機不接受換購。通過換購vivo手機，你將能獲得最高650元的iPhone新機購買折扣，以選擇128GB Xplay6舊換新為例。



5.小米

小米手機型號列表跨度從小米2起，到小米5s Plus/Note 2止，往後的新機不接受換購。

通過換購小米手機，你將能獲得最高400元的iPhone新機折扣，以選擇128GB小米Note 2為例。



從換購的價格來看，幾百元的換購價格，雖說相對Apple手機逼近萬元的全價而言當然是杯水車薪，但一些已放在家中一旁，不再便用的舊款手機，市面二手回收價並不高，不失為一個出路。

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